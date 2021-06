Motorradfahrerin schwer verletzt

Jetzt teilen:

BESELICH - Eine Motorradfahrerin ist am Samstag, 12. Juni, gegen 9.30 Uhr bei Beselich schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers geschah der Unfall an der Einmündung der verlängerten Schupbacher Straße in die Landesstraße 3322. Eine 57-jährige Frau aus Obertiefenbach beabsichtigte dort, mit ihrem Peugeot von der Schupbacher Straße nach links auf die Landesstraße abzubiegen. Dabei übersah sie die von links kommende und vorfahrtsberechtigte 28-jährige Frau aus Oberweyer mit ihrem Motorrad.

Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurde die Motorradfahrerin so schwer verletzt, dass sie stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 9500 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 3322 voll gesperrt.