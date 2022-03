Musikverein Obertiefenbach hält das gute Niveau

Vorstand und Geehrte (von links): Ilka Koch, Hannah Wagner, Beate Ebert, Adrian Meilinger, Elisabeth Schneider, Evelyn Schütz, Andrea Bäcker, Felix Müller, Emil Schütz, Michael Wagner und Kai Müller. Foto: Musikverein Obertiefenbach

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Der Musikverein Obertiefenbach hat in seiner Generalversammlung trotz aller Corona-Einschränkungen eine positive Bilanz des Geschäftsjahres 2021 gezogen.

Vorsitzender Kai Müller blickte auf ein Jahr zurück, das für den Verein coronabedingt erst Mitte Juni begann, da erst ab diesem Zeitpunkt wieder musikalische Probenarbeit und Auftritte möglich waren.

Trotz der Einschränkungen konnten unter anderem Auftritte wie beim Weinfest bei der Feuerwehr, im Seniorenzentrum in Limburg, bei der Kirmes in Ober- und Niedertiefenbach gespielt werden. Müller bedankte sich bei den Aktiven für ihr Engagement und die Disziplin und bei allen Mitgliedern für ihre Unterstützung und Vereinstreue. Bei den Vorstandswahlen wurde der komplette Vorstand einstimmig im Amt bestätigt. Im Rahmen der Ehrungen langjähriger Mitglieder bedankte Müller sich bei all denen, die persönlich gekommen waren, um ihre Ehrungen in Empfang zu nehmen. Gerade in schwierigen Zeiten sei es wichtig, dass die Mitglieder ihrem Verein treu bleiben. Geehrt wurden für 50-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde und einem Weinpräsent Beate Ebert und Elisabeth Schneider. Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Ilka Koch, Evelyn Schütz, Thomas Weismüller und Emil Schütz mit einer Urkunde geehrt. Die Ehrungen der aus unterschiedlichen Gründen nicht anwesenden Mitglieder (Arnhold Breithecker, Stefan Lassmann für 50 Jahre und Eva Danner, Sandra Orth, Christoph Hartmann, Michaela Engel, Kathrin Mallm für 25 Jahre) soll nachgeholt werden.

In ihrem Bericht lobte die musikalische Leiterin Laura Freimuth die unter schwierigen Umständen gute und konzentrierte Probenarbeit sowohl im Jugend- als auch im Hauptorchester. Hierdurch seien beide Orchester auf einem guten Leistungsniveau. Gerade das sehr breite und abwechslungsreiche Repertoire biete viele Möglichkeiten und mache viel Spaß.

Zum Abschluss stellte Hannah Wagner für den Vorstand die bisher für das aktuelle Jahr feststehenden Termine vor. Neben den noch mit Fragezeichen aufgrund der Pandemie versehenen traditionellen Auftritten gibt der Musikverein am 25. Juni im Rahmen einer Konzertreihe der Kulturvereinigung Limburg ein Platzkonzert auf dem Europaplatz. Das Jugendorchester plant am 3. Juli ein Konzert. Außerdem soll es eine Konzertreise über Christi Himmelfahrt nach Österreich geben. Natürlich steht auch das beliebte Oktoberfest nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause am 1. und 2. Oktober wieder auf dem Terminplan.