Nach Hilferuf: Freiwillige helfen in Seniorenzentren

Aktuell sind 13 der 29 Gesundheits-, Pflege- und Senioreneinrichtungen im Landkreis Limburg-Weilburg von Infektionen mit dem Coronavirus betroffen.

Bei besonders schwerwiegenden Ausbruchsgeschehen kann der Fall eintreten, dass eine Einrichtung aufgrund von infiziertem oder in Quarantäne befindlichen Personal teilweise bis vollständig handlungsunfähig sein kann, heißt es aus der Kreisverwaltung. In einem solchen Fall gelte es, den Betrieb der Einrichtung durch personelle Unterstützung vorübergehend sicherzustellen.

Dazu hat der Kreis jetzt unter dem Motto "Gemeinsam sind wir stark!" eine "PflegeTaskForce" gegründetWer dort mitwirken will und über einschlägige Erfahrungen als Kranken- oder Altenpfleger sowie in verwandten Feldern verfügt, der kann sich in der Kreisverwaltung melden. Bei der Auswahl können nur Personen berücksichtigt werden, die keiner Corona-Risikogruppe angehören.

Anmeldungen für die "PflegeTaskForce" nimmt das Personalamt der Kreisverwaltung Limburg-Weilburg ab sofort per E-Mail an freiwilligendienst@limburg-weilburg.de entgegen.