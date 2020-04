Neue Rettungswache entsteht in Beselich

Die neu eingerichtete Rettungswache im Investzentrum in Beselich. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

Limburg-Weilburg (red). Die Auswirkungen der Corona-Krise bekommt auch der Rettungsdienst im Landkreis Limburg-Weilburg zu spüren.

Ein Fahrzeug der Rettungswache Limburg wird für die Dauer von zunächst vier Monaten in das Investzentrum nach Beselich verlegt. Dieses Fahrzeug soll überwiegend für Transporte von Corona-Patienten eingesetzt werden.

Am Mittwochabend ging der neue Standort in Betrieb, nachdem die Wache innerhalb von zwei Wochen von der Firma "CBS Rescue" aus Beselich aufgebaut worden war.

Der Katastrophenschutz-Verwaltungsstab der Kreisverwaltung hatte sich für diese Maßnahme gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz Limburg ausgesprochen. Ziel der Maßnahme ist es, möglichst wenig Kontakte der Rettungsdienstmitarbeiter auf den Wachen zu erzeugen.

Darüber hinaus wird ein Fahrzeug der Rettungswache in Weilburg an einen anderen Standort verlegt, damit auch im dortigen Ablauf möglichst wenig Kontakt der Fahrzeugbesatzungen untereinander stattfindet. "Die Festlegung auf den Standort in der Region Weilburg ist noch nicht abgeschlossen, es wurden jedoch schon mehrere Alternativen ins Auge gefasst", heißt es in einer Pressemitteilung. Gleichzeitig hat auch das Land Hessen mit einem Stufenmodell auf mögliche Engpässe im Rettungsdienst reagiert. Auch am Rettungsdienst selbst geht die allgemein angespannte Situation zum Erwerb von persönlicher Schutzausrüstung nicht spurlos vorüber.

Infektionsrisiken sollen minimiert werden

Die Arbeit nah am Patienten setze die Mitarbeiter einem großen Infektionsrisiko aus. "Dies gilt es zu verhindern", heißt es in der Pressemitteilung.

Das Deutsche Rote Kreuz Limburg und Oberlahn sowie der Malteser Hilfsdienst sind für Spenden von Schutzausrüstung dankbar: Wer über Masken der Arten FFP2 oder FFP3 oder auch Schutzkittel verfügt, kann diese für die Sicherheit der Mitarbeiter zur Verfügung stellen.