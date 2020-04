Obertiefenbach: Kameraden üben am Bildschirm

Die Freiwillige Feuerwehr Obertiefenbach hat am vergangenen Donnerstag ihre erste digitale Übung sehr erfolgreich absolviert. Foto: Feuerwehr Beselich

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Beselich-Obertiefenbach (red). 140 Jahre nach Gründung der Wehr in Obertiefenbach haben die Kameraden am vergangenen Donnerstag erstmalig in der Geschichte eine reine "Online-Übung" absolviert.

"Die aktuellen Ereignisse sind eine große Herausforderung für unsere Gesellschaft. Insbesondere aber für unseren Feuerwehrdienst. Der Ausbildungs- und Übungsdienst muss auf dem bisherigen, hohen Niveau gehalten und an die Gegebenheiten und Einschränkungen rund um COVID-19 angepasst werden", so der Wehrführer Dirk Tovornik.

Da Übungen und Fortbildungen am und im Feuerwehrhaus derzeit untersagt sind, entschied sich die Führung der Obertiefenbacher Wehr, eine "Online-Übung" zunächst für die Gruppenführer, durchzuführen. An dieser Übung konnten die 17 Teilnehmer von zu Hause aus über ihr Tablet, Smartphone oder den Computer teilnehmen.

Hierzu wurde virtuell eine Einsatzlage, ein brennendes Auto in einer Garage, eingespielt. Dann galt es, einsatztaktisch und entsprechend den Vorschriften vorzugehen und Lösungen zum Einsatz auszuarbeiten. Diese Lösungen wurden anschließend in der Videokonferenz bewertet und von allen Teilnehmern ausführlich besprochen.

Alle Teilnehmer waren sich einig, dass diese digitale Übung äußerst interessant und lehrreich war und diese Unterrichtsform Bestandteil im Ausbildungsplan der Feuerwehr Obertiefenbach werden soll.

Plattform nutzen für Vereinsangelegenheiten

Die kommende Videokonferenz ist mit allen Einsatzkräften geplant. Die Vorbereitungen hierzu laufen bereits. Gleichzeitig soll diese Plattform auch für den Feuerwehrausschuss genutzt werden, um Vereinsangelegenheiten zu besprechen.

"Für reale Einsatz- und Notlagen sind wir natürlich jederzeit für Euch da. Zwar mit speziellen Auflagen und Vorkehrungen, aber in gewohnt professioneller Art und Weise. Bleiben Sie Gesund", schreibt die Wehr.