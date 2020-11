Obertiefenbacher Igelgruppe hilft den Igeln

Was frisst der Igel? Waldpädagogin Gisela Löffler vermittelt den Kindergartenkindern spielerisch, wovon sich der Igel ernährt. Foto: David Menke

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Vor wenigen Tagen im Obertiefenbacher Wald: Die Jungs und Mädchen der "Igelgruppe" der Kindertagesstätte St. Aegidius in Obertiefenbach waren schon ganz aufgeregt: Förster David Menke hatte sich angesagt. Der Leiter des Jugendwaldheims Weilburg hatte eine Igelfachfrau dabei: Gisela Löffler, auch vom Jugendwaldheim, die als zertifizierte Waldpädagogin viel Erfahrung mit Kindergärten hat. Weitere Unterstützung kam von der FÖJlerin des Jugendwaldheims, Dorothee Scherer.

Steingärten und Insektensterben

Gemeinsam starteten alle ein Igelprojekt. Und was lag da näher, als dies mit der "Igelgruppe" zu beginnen. Denn dem Igel geht es immer schlechter: aufgeräumte (Stein)Gärten und immer weniger Insekten bedeuten für ihn immer weniger zu fressen und auch keine Möglichkeiten mehr, für den Winter einen Winterschlafplatz zu finden. Daher entwickelte das Jugendwaldheim das "Igel-Projekt". Dabei sollen möglichst viele Kita-Gruppen und Schulklassen "Überwinterungshotels" bauen. Umrahmt wird der Bau von waldpädagogischen Aktionen im Sinne einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.

Auch Kindergartenkinder können schon etwas für den Igel tun. Das zeigte sich in Obertiefenbach im Laufe des Vormittags: Zuerst wurde ein Igel-Aufwärmspiel gespielt, das den Kindern viel Spaß machte. Dann schauten sie, ob der Freund von Gisela Löffler, ein Igel, sein Versprechen gehalten hatte, sich den Kindern zu zeigen. So wurde unter anderem offenbar, welch geniale Tarnfärbung ein (Plüsch)Igel hat. Dennoch fanden die Kleinen ihn im Wald. Nachdem der Igel die Kinder begrüßt hatte, erzählte er in Person von Löffler, dass er gerade auf Nahrungssuche war. Da schloss sich die Frage an: Was frisst so ein Igel eigentlich? Auch dazu gab es ein Spiel: Ob der Igel wohl Mäuse frisst? Auch die Erzieherinnen waren sich da nicht so sicher. Aber Butterstullen ganz bestimmt nicht! Ein Mädchen wusste sogar schon, dass der Igel die "Babys" der Schmetterlinge frisst, die Raupen.

Dann durften die Kinder dem Igel ein eigenes "Überwinterungshotel" bauen. Grundstock dazu war eine kleine Palette. Mit vereinten Kräften wurde sie zum "Hotelgrundstück" geschleppt, und dann ging es los. Ruck, zuck war ein schönes großes igeltaugliches Überwinterungshotel entstanden. Die Kinder zeigten sich stolz, dass das erste seiner Art ganz in der Nähe des Aufenthaltsplatzes der "Igelgruppe" entstanden ist.