Porsche rauscht in Gegenverkehr

Beselich (red). Am Mittwochmorgen ist auf der Landesstraße 3322 zwischen Schupbach und Obertiefenbach ein Porsche mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammengestoßen. Ersten Ermittlungen zu Folge war die 60 Jahre alte Porsche-Fahrerin gegen 08.50 Uhr in Fahrtrichtung Obertiefenbach unterwegs, als das Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammenstieß. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden.