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Dienstag, 23.06.2020 - 18:00
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Radfahrer sollen sich in Beselich nicht mehr verirren

Mit dem Fahrrad unterwegs in Beselich? Neue Schilder sollen für mehr Orientierung sorgen. 50 000 Euro hat das Parlament für Schilder an den Radwegen genehmigt.

Mika Beuster: Redakteur Weilburg
Von Mika Beuster
Redakteur Weilburg

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Beselich Ort Hessen Limburg-weilburg Beselich
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