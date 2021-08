Räuber kommt mit Mund-Nase-Schutz

Jetzt teilen:

BESELICH - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, kurz nach Mitternacht, wurde eine Tankstelle an der Bundesstraße 49 überfallen.

Ein derzeit noch unbekannter Täter betrat kurz nach Mitternacht den Verkaufsraum der Tankstelle an der Nordseite der B 49 bei Beselich. Er sprach die 55-jährige Angestellte der Tankstelle an. Mit einem noch unbekannten Gegenstand in der Hand sagte er der Frau, dass es sich um einen Überfall handeln würde und trat dann hinter den Tresen. Dort entwendete er Bargeld und Zigaretten. Danach entfernte der Mann sich von der Tankstelle.

Er wurde beschrieben als 16 bis 20 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank, mit braunen Haaren. Er trug bei der Tat eine schwarze Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover mit einem Emblem der Marke "Nike", eine schwarze Basecap und einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, dazu dunkle Sneaker mit heller Sohle.

Hinweise zu dem Raubüberfall nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Rufnummer 0 64 31-9 14 00 entgegen.