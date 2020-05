Schlamm macht Bauprojekt in Obertiefenbach teurer

Nach einer Unterbrechung laufen die Arbeiten am Rückbau des Löschteichs in Obertiefenbach seit Ende März wieder. Am Teichboden hatte sich viel mehr Schlamm als angenommen abgesetzt. Wegen des aufwendigen Abpumpens des Schlamms wird das Renaturierungsprojekt teurer als ursprünglich kalkuliert. Foto: Jürgen Vetter