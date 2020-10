Schupbacher Kirmes setzt auf das nächste Jahr

Lothar Kämper (hinten, v.l.), Günther Petzold, Sybille Förger sowie (vorne, v.l.) Marco Jack und Michael Förger mit den neuen Hinweisschildern, die schon jetzt Lust auf die Kirms im nächsten Jahr machen sollen. Foto: Alexander Völpel

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Beselich-Schupbacher (red). Am Wochenende hätte eigentlich die Schupbacher Kirmes stattgefunden, wenn nicht Corona den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Für die Schupbacher Bürger und die Ortsvereine als Veranstalter fällt damit das größte und wichtigste Fest des Jahres aus.

Alle Kirmesschilder

neu beschriftet

Damit die Kirmes aber nicht in Vergessenheit gerät, haben sich die Schupbacher Ortsvereine unter der Federführung des Vorsitzenden Marco Jack etwas einfallen lassen. Mit dem Motto "Wir freuen uns auf nächstes Jahr" wurden die Kirmesschilder neu beschriftet und zur Erinnerung an das Kirmeswochenende wurden kleine, geschmückte Kirmesbäume an allen Ortseingängen aufgestellt. Unterstützt wurde die Aktion von den Vorsitzenden der vier Vereine TUS, Gesangverein, Geflügelzuchtverein, Freiwillige Feuerwehr und einigen Helfern.

In diesem Jahr wird das Fest nur im privaten kleinen Kreis und beim Schlachtfest auf der Dampfmühle gefeiert werden.