Sternsinger bringen den Segen in die Häuser

Mit Maske und Test: Die Sternsinger bringen den Segen zu den Menschen von Niedertiefenbach. Pfarrer Andreas Fuchs (vorne) dankt den Kindern für ihren Einsatz. Foto: Katja Leber-Quint

BESELICH-NIEDERTIEFENBACH - Ein paar Tage verspätet haben sich in Niedertiefenbach die Sternsinger trotz Corona auf den Weg gemacht.

Unter dem Motto "Gesund werden - gesund bleiben. Ein Kinderrecht weltweit." brachten sie den Menschen den Segen in die Häuser. Dabei sammelten sie Spenden, die Kindern auf der ganzen Welt zu Gute kommen, die krank sind. Im Aussendungsgottesdienst berichteten die Sternsinger beispielhaft von drei Kindern aus Ägypten, Ghana und dem Südsudan. Durch die Hilfe der Sternsinger konnten sie geheilt oder mit Prothesen versorgt werden.

Pfarrer Andreas Fuchs, der den Aussendungsgottesdienst zelebrierte, danke den Sternsingern für den Einblick in das Leben der Kinder.

Würdige Nachfolger

der Heiligen Drei Könige

Er sagte, dass "die Geschenke der Heiligen Drei Könige uns daran erinnern, dass wir für Gott ganz wichtig sind." Fuchs erinnerte daran, dass es Medizin gibt, die heilt, und Menschen, die anderen helfen, gesund zu werden. "Wenn ihr heute als Sternsinger zu den Menschen geht, dann seid ihr wirklich würdige Nachfolger der Heiligen Drei Könige.", so Fuchs. "Denn auch ihr bringt wertvolle Geschenke: Ihr bringt den Segen Gottes, der allen Menschen Heil verspricht. Und ihr helft, dass Kinder in anderen Ländern gut versorgt werden können, wenn sie krank sind."

Dieses Jahr ohne

Gesang an den Haustüren

17 Kinder und Jugendliche hatten sich gefunden, die bereit waren, mit ihren Begleitern Spenden für Kinder zu sammeln, denen es schlechter geht. Damit alle bestmöglich geschützt waren, haben alle Beteiligten morgens einen Corona-Test durchgeführt und Masken getragen. Der Segen musste deshalb in diesem Jahr ohne Gesang an die Haustüren gebracht werden.

Trotz der Pandemie seien viele Türen geöffnet worden. Wenn die Türen verschlossen blieben, hingen oft Spenden zum Mitnehmen an den Haustüren, weiß Katja Leber-Quint vom Ortsausschuss Niedertiefenbach zu berichten. Am Ende des Tages freuten sich alle Beteiligten über die Spendensumme in Höhe von 5938,70 Euro.