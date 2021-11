Überraschter Einbrecher haut ab

Jetzt teilen:

BESELICH-HECKHOLZHAUSEN - Ein Einfamilienhaus in Heckholzhausen ist am Samstagabend von einem unbekannten Einbrecher heimgesucht worden. Das Anwesen "In den Birken" ist mit einer Mauer respektive Hecke umfriedet. Der Unbekannte verschaffte sich jedoch durch die Hecke Zugang zum Grundstück, betrat die Terrasse und drückte dort den heruntergelassenen Rollladen nach oben, um Lamellen herauszureißen. Im Anschluss wurde die Scheibe mittels eines Steines eingeschlagen. Die Terrassentür konnte entriegelt und geöffnet werden. Da sich der Eigentümer jedoch im Haus befand und durch das Einschlagen der Scheibe auf den Einbruch aufmerksam wurde, ließ der Täter von seinem weiteren Vorhaben ab und flüchtete.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0 64 31-9 14 00 in Verbindung zu setzen.