BESELICH-OBERTIEFENBACH - Ein abgestellter Opel Vivaro ist am Freitag zwischen 5 und 18 in der Hans-Harald-Grebe-Straße/Auf dem Gaul in Obertiefenbach beschädigt worden. Das teilt die Polizei mit. Danach habe sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden am Opel wird mit etwa 3500 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg, Telefon 0 64 71/9 38 60 in Verbindung zu setzen.