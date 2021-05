Unfall beim Überholen

Jetzt teilen:

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Bei einem Verkehrsunfall sind am Mittwochabend, 19. Mai, auf der B 49 bei Obertiefenbach zwei Personen verletzt worden. Beide beteiligten Fahrzeuge waren gegen 20.35 Uhr in Richtung Weilburg unterwegs. Ein 26-Jähriger wollte mit seinem Peugeot einen vorausfahrenden Pkw überholen. Von hinten näherte sich ein 18-jähriger Audi-Fahrer. Dieser musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Peugeot zu verhindern. Dabei verlor er die Kontrolle über den Wagen und krachte in die Mittelschutzplanke. Er und seine 18-jährige Mitfahrerin wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der total beschädigte Audi musste abgeschleppt werden. Da die Beteiligten nterschiedliche Angaben machten, bittet die Weilburger Polizei Zeugen, sich unter Telefon 0 64 71-9 38 60 zu melden.