Unfallflucht und 3000 Euro Schaden

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Die Polizei sucht Zeugen für eine Unfallflucht, die sich am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Siechhaus" in Obertiefenbach ereignet hatte. Die Geschädigte parkte nach Angaben der Polizei ihren schwarzen Renault Clio gegen 12 Uhr direkt vor der Bäckerei. Als sie dann etwa eine Stunde später wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie frische Beschädigungen im hinteren, rechten Bereich ihres Wagens fest. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugen erreichen die Polizei unter Telefon 0 64 71-9 38 60.