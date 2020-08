Vereine in Finanznot: Wie Corona die "Ackerkralle" trifft

Die "Ackerkralle" will dem kulturellen Erbe der agrartechnischen Entwicklung durch die Erhaltung, Instandsetzung, Pflege und Bedienung von historischen landwirtschaftlichen Geräten und Maschinen Rechnung tragen. In erster Linie sollen die juneg Mitglieder mit der Geschichte und Entwicklung der Landwirtschaft vertraut gemacht werden und sie später selbst an die nächsten Generationen weitergeben.

Der Traktorclubs besitzt diverse alte landwirtschaftliche Geräte vergangener Zeiten wie einen Lanz Verdampfer Bulldog, einige Dreschmaschinen, fahrbare Kartoffeldämpfanlage, Mähdrescher und vieles mehr. Der Club möchte alle Geräte und Maschinen in gebrauchsfertigem Zustand präsentieren und vorführen.

Der Traktorclub beteiligt sich an historischen Umzügen und AusstellungenEr veranstaltet selbst eigene Feste verschiedener Art und steht in freundschaftlichem Kontakt zu anderen Vereinen mit ähnlicher Zielsetzung.