Vollsperrung: Mit Mandarinen beladener Lkw kippt auf B49 um

Ein mit Mandarinen beladener Lkw ist auf der B49 auf Höhe der Anschlussstelle "Mülldeponie" umgekippt. (Foto: Jörg Fritsch)

BESELICH - Ein umgestürzter Lkw hat eine Sperrung der B49 verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war ein Sattelzug aus Spanien gegen 23.30 Uhr auf der Bundesstraße aus Limburg in Fahrtrichtung Gießen unterwegs. Auf Höhe der der Anschlussstelle "Mülldeponie" bei Beselich verlor der Fahrer auf der winterglatten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Lkw stellte sich quer und kippte auf die Seite. Der Fahrer und sein Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu, konnten laut Polizei aber selbstständig aus der demolierten Fahrerkabine aussteigen.

Die B49 musste zwischen den Anschlussstellen Obertiefenbach und Heckholzhausen in Richtung Gießen voll gesperrt werden. Kräfte des Technischen Hilfswerks räumten die ganze Nacht die Ladung des Lkws, die aus Mandarinen bestand, aus dem Sattelauflieger heraus. Die Feuerwehr Beselich war im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Für die Bergung des Lkws mittels Autokran musste die Bundesstraße am Sonntagmorgen über einen längeren Zeitraum beidseitig komplett gesperrt werden. Stand 11 Uhr dauerte die Vollsperrung noch weiter an.

An dem Fahrzeug entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden. Die geladenen Mandarinen mussten entsorgt werden. Zudem wurde die Mittelleitplanke im Bereich der Unfallstelle erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 160.000 Euro.