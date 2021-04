Waldpädagogen bilden sich weiter

Beim Workshop mit "HessenForst" sind die Mitarbeiter der "Bärenhöhle" im Wald unterwegs. Foto: Lahn-Kinderkrippen

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Die Mitarbeiter der Kinderkrippe "Bärenhöhle", einer Einrichtung des Vereins "Lahn-Kinderkrippen", haben sich zum Thema "Waldpädagogik mit Sicherheit" weitergebildet.

Der zweitägige Workshop wurde vom Landesbetrieb "HessenForst", vertreten durch David Menke und Florian Zilm, angeboten. Er klärte vor allem über spezifische Gefahren im Wald sowie ihre Vermeidung auf.

Die "Bärenhöhle" lebt den pädagogischen Schwerpunkt Wald und Natur und verfügt seit mehr als acht Jahren über eine feste Waldgruppe. In regelmäßigen Fortbildungen halten sich die Mitarbeiter der Einrichtung zum Thema Waldpädagogik auf dem neuesten Stand.

Baumsterben wird

ebenfalls thematisiert

Am Wochenende durchlebte das Team zunächst einen Praxis-Tag in dem Wald, den es auch mit den Kindern der "Bärenhöhle" stets besucht. Dort wurden die Erzieherinnen gezielt auf potenzielle Gefahren geschult. Sie lernten, worauf sie mit Kindern im Wald besonders achten müssen - auch mit aktuellem Bezug etwa beim Thema Fichten- und Buchensterben. Nach einer mittäglichen Verköstigung durch die Köchin der "Bärenhöhle" ging es in kleinen Gruppen weiter: Es wurden waldpädagogische Angebote vorbereitet und präsentiert.

Der zweite Tag der Fortbildung war theoretischer geprägt. Es ging um die Ziele und Methoden der Waldpädagogik, Rechte und Pflichten sowie Aufsicht und Haftung. Für das leibliche Wohl sorgte dieses Mal der Elternbeirat der Kinderkrippe mit einem Brunch.