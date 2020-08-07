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Freitag, 07.08.2020 - 17:00
2 min

Wasserfilterspezialist Brita aus Beselich liefert weltweit

Stück für Stück fährt der Betrieb im neuen Distributionszentrum von Brita in Beselich hoch. Später starten von dort Lieferungen des Wasserfilterspezialisten in 69 Länder auf fünf Kontinenten.

Jürgen Vetter: Redakteur Weilburg
Von Jürgen Vetter
Redakteur Weilburg
Im zentralen Bereich des Distributionszentrums stehen 40 Hochregale mit einer Länge von jeweils 60 bis 85 Metern. Die Regale recken sich elf Meter in Richtung der Hallendecke und bieten Stellplätze für insgesamt rund 17 000 Paletten mit Produkten des Wasserfilterspezialisten Brita. Foto: Jürgen Vetter

Im zentralen Bereich des Distributionszentrums stehen 40 Hochregale mit einer Länge von jeweils 60 bis 85 Metern. Die Regale recken sich elf Meter in Richtung der Hallendecke und bieten Stellplätze für insgesamt rund 17 000 Paletten mit Produkten des Wasserfilterspezialisten Brita. Foto: Jürgen Vetter

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Fotos
Im zentralen Bereich des Distributionszentrums stehen 40 Hochregale mit einer Länge von jeweils 60 bis 85 Metern. Die Regale recken sich elf Meter in Richtung der Hallendecke und bieten Stellplätze für insgesamt rund 17 000 Paletten mit Produkten des Wasserfilterspezialisten Brita. Foto: Jürgen Vetter

Im zentralen Bereich des Distributionszentrums stehen 40 Hochregale mit einer Länge von jeweils 60 bis 85 Metern. Die Regale recken sich elf Meter in Richtung der Hallendecke und bieten Stellplätze für insgesamt rund 17 000 Paletten mit Produkten des Wasserfilterspezialisten Brita. Foto: Jürgen Vetter

Auf einer Fläche von 14 800 Quadratmetern erhebt sich das neue Distributionszentrum von Brita am Rand des Beselicher Investzentrums an der B 49 bei Obertiefenbach. Foto: Jürgen Vetter

Auf einer Fläche von 14 800 Quadratmetern erhebt sich das neue Distributionszentrum von Brita am Rand des Beselicher Investzentrums an der B 49 bei Obertiefenbach. Foto: Jürgen Vetter

Fast vier Stockwerke hoch: Die Stapler heben Paletten punktgenau bis auf die obersten Etagen der Hochregale. Foto: Jürgen Vetter

Fast vier Stockwerke hoch: Die Stapler heben Paletten punktgenau bis auf die obersten Etagen der Hochregale. Foto: Jürgen Vetter

Hier geht es schon sehr flott zur Sache: Mitarbeiterinnen stellen in einem Seitenbereich zwei Stockwerke über dem Hallenboden Lieferungen an die Kunden zusammen. Foto: Jürgen Vetter

Hier geht es schon sehr flott zur Sache: Mitarbeiterinnen stellen in einem Seitenbereich zwei Stockwerke über dem Hallenboden Lieferungen an die Kunden zusammen. Foto: Jürgen Vetter

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DIE UNTERNEHMENSGRUPPE BRITA

Das Familienunternehmen Brita beschäftigt aktuell rund 2000 Mitarbeiter, knapp die Hälfte davon in DeutschlandNach Firmenangaben erzielten das Unternehmen und seine 29 nationalen und internationalen Tochtergesellschaften im Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von etwa 548 Millionen Euro.

1966 gegründet, bietet der Erfinder des Tisch-Wasserfilters heute neben diesem bekanntesten Artikel unter anderem Wasserspender und größere Wasserfiltersysteme für Krankenhäuser, Pflegeheime, Hotels oder die Gastronomie an.

Hauptsitz des heute in 69 Ländern aktiven Unternehmens ist Taunusstein bei Wiesbaden.

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