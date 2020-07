Wiesbadener Tagblatt vor 100 Jahren: Heftiger Streit um die Brotqualität zwischen Landrat Karl-Josef Schlitt und den Bäckern

(Foto: )

WIESBADEN - Auch anderthalb Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs steckte Deutschland in einer Versorgungskrise. „Zu den Klagen über die hohen Preise für unserer gesamten Ernährungswirtschaft, die in der letzten Stadtverordnetensitzung eine große Rolle spielten, gehören vor allem auch diejenigen über die derzeitige schlechte Beschaffenheit des Brotes“, schreibt das Tagblatt am 11. Juli 1920. In einer Stellungnahme der Bäckerinnung wird dazu ein heftiger Streit mit dem Wiesbadener Landrat Karl-Josef Schlitt offenkundig.