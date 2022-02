Windböe erfasst Lkw

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Eine heftige Windböe war vermutlich die Ursache für einen Unfall auf der B 49 im Bereich Obertiefenbach am Donnerstag, 24. Februar. Ein 64-jähriger Lkw-Fahrer war nach Angaben der Polizei gegen 18 Uhr mit seinem Gespann aus Richtung Limburg kommend in Richtung Weilburg unterwegs. In Höhe der dortigen Deponie erfasst den Angaben des Fahrers zufolge plötzlich eine Windböe den Lkw, sodass der Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Hierbei wurde die Sattelzugmaschine rechtsseitig stark beschädigt. Es entstand ein Schaden von über 10 000 Euro. Verletzt wurde niemand.