Zeuge folgt Promille-Fahrer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BESELICH-OBERTIEFENBACH - Mit mehr als 2,3 Promille ist am Samstag, 12. März, in Obertiefenbach ein 58-Jähriger mit seinem Auto unterwegs gewesen. Ein Zeuge hatte um 13.10 Uhr den offensichtlich betrunkenen Autofahrer im Industriegebiet Obertiefenbach bemerkt und die Polizei alarmiert. Da der beim Laufen wohl stark schwankende Mann wieder in seinen VW gestiegen und losgefahren war, verfolgte der Zeuge den Betrunkenen bis zum Eintreffen der Polizei. Die Beamten konnten den beschriebenen Mann auf einem Firmengelände anhalten und festnehmen. Der Atemalkoholtest bei dem 58-Jährigen ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe auf der Dienststelle. Den Führerschein des 58-Jährigen stellten die Beamten sicher.