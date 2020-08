Zukunftsfond unterstützt Beselich

Der büroleitende Beamte der Kreisverwaltung, Michael Lohr, Bürgermeister Michael Franz, Landrat Michael Köberle und Andreas Ott von der Gemeinde Beselich (v.l.) bei der Übergabe des Förderbescheides aus dem Zukunftsfond. Foto: Landkreis Limburg-Weilburg

Beselich (red). Landrat Michael Köberle (CDU) hat an den Beselicher Bürgermeister Michael Franz (parteilos) einen Förderbescheid in Höhe von rund 34 500 Euro aus dem Zukunftsfonds "Limburg-Weilburg - Stark und Innovativ" übergeben.

Gebraucht wird das Geld, weil die Gemeinde Beselich die kommunale Fernwirktechnik für die Überwachung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung aufgrund des Alters und der Störungsanfälligkeit der Anlage komplett erneuern möchte. "Teilweise wurden schon Außenstationen umgebaut, aktuell steht noch eine Investition für die Maßnahmen an der Fernwirkzentrale in der Trinkwasseraufbereitungsanlage und verschiedenen Außenstellen an", erläuterte Bürgermeister Franz.

Auf Initiative des Landrats hatte der Kreistag die Einrichtung des "Zukunftsfonds Limburg-Weilburg" beschlossen. Ziel ist die Stärkung der ländlichen Regionen des Landkreises im Hinblick auf Infrastruktur und Mobilität, insbesondere für ältere Menschen. Hierzu zählen auch die Förderung und Ausbildung im kommunalen Brandschutz sowie der in den Fokus rückende Klimaschutz. Der Fonds besteht aus vier Säulen. Säule A beschäftigt sich mit preisgünstigem Wohnraum und setzt auf das von 2017 bis 2020 laufende Programm des Landkreises zur Errichtung von preisgünstigem Wohnungsbau mit 1,2 Millionen Euro pro Jahr - also 4,8 Millionen Euro insgesamt - auf. Jährlich werden für die Säule A nunmehr 1,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. In Säule B wird die kommunale Infrastruktur, unter anderem Sammeltaxi, Radverkehrsnetze, Breitband, Revitalisierung von Ortskernen, Sanierung von Bausubstanzen, ortsbildgerechte gestalterische Maßnahmen und soziale Einrichtungen mit jährlich einer Million Euro gefördert. 100 000 Euro stehen für Säule C bereit, womit der kommunale Brandschutz unterstützt werden soll. 100 000 Euro stehen ferner in Säule D für den kommunalen Klimaschutz und entsprechende Nachhaltigkeitsprojekte zur Verfügung.