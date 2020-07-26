Zwei Tüftler aus Limburg-Weilburg und ihr Enten-Liebe

"Mittlerweile reicht eine Garage nicht mehr" schreibt Norbert Heinz auf seiner Webseite unter die Bilder, mit denen er die Demontage seiner ersten Ente dokumentiert. Foto: Norbert Heinz
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2CV IST EIN FRANZÖSISCHES KULTAUTO
Der Citroën "2CV" ist ein legendäres französisches Automodell, das mehr als 40 Jahre lang gebaut und verkauft wurde.
Das minimalistisch entworfene Fahrzeug mit der unverkennbaren Silhouette wurde im Herbst 1948 der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Überlieferung nach sollte der Autokonstrukteur André Lefèbvre nach dem Zweiten Weltkrieg ein Auto entwerfen, das "zwei Bauern in Stiefeln und einen Sack Kartoffeln oder einen großen Korb mit Eiern bequem und unversehrt über schlechte Straßen zu einem 30 Kilometer entfernten Markt bringen kann." Das Auto sollte dabei möglichst l eicht, sparsam und günstig in der Anschaffung sein. Glaubt man der Legende, dann stand in der Auftragsbeschreibung auch: "Auf das Aussehen des Autos kommt es dabei überhaupt nicht an." Es entstand ein robustes Gefährt, das es - ähnlich wie der "Käfer" von VW - vielen Menschen erstmals erlaubte, ein eigenes Auto zu fahren. Der Legende nach soll ein Journalist bei der Vorstellung des neuen Citroëns entsetzt gerufen haben "Was für eine hässliche Ente!" Am 27. Juli 1990 ist das letzte Exemplar in Portugal vom Band gelaufen.
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