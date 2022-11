Brechen: 21-jähriger Golf-Fahrer prallt frontal gegen Lkw

Ein Polizeiauto. (© dpa)

Lindenholzhausen/Brechen - Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr ein 21 Jahre alter Auto-Fahrer mit seinem VW Golf auf der B 8 zwischen Lindenholzhausen und Niederbrechen auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Lkw zusammengeprallt. Der junge Mann aus Hünfelden zog sich schwere Verletzungen zu und wurde in eine Klinik eingeliefert. Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock. Es entstand Sachschaden in Höhe von 52 000 Euro. Die B 8 blieb bis in die Abendstunden gesperrt.