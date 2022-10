Getrunken, geflohen, widersetzt: Festnahme in Niederbrechen

In Niederbrechen verfolgte die Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Audi. Es kam zur Festnahme des Fahrers und Beifahrers. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

BRECHEN-NIEDERBRECHEN - In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein betrunkener Autofahrer in Brechen versucht, vor der Polizei zu fliehen - später widersetzten sich er und sein Beifahrer dann der Festnahme. Das teilte die Polizei am Montagnachmittag mit. Bei dem Einsatz wurde ein 38-jähriger Polizeibeamter verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Lesen Sie auch: Zug stößt bei Limburg mit Lastwagen zusammen

Eine Streife der Polizei Limburg war gegen 2.45 Uhr am frühen Morgen des 9. Oktober auf der Limburger Straße in Niederbrechen unterwegs, als ihnen ein Audi entgegenkam, der kurz darauf schnell in eine Seitenstraße abbog und stark beschleunigte. Die Streife nahm die Verfolgung auf und konnte das Fahrzeug schließlich in der Villmarer Straße stoppen.

Der 29-jährige Fahrer und sein 34-jähriger Beifahrer sperrten sich, so die Polizei weiter, gegen die Kontrolle, wollten ihre Identität nicht preisgeben und wurden zudem noch handgreiflich. Nachdem eine weitere Polizeistreife hinzugerufen wurde, konnten die beiden Männer festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei den beiden betrunkenen Männern eine Blutprobe entnommen, anschließend wurden beide entlassen.