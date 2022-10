Plastikfrei im Haushalt - viele Schritte machen Sinn

Landfrau Svenja Heun zeigte den jährlichen Verbrauch an Plastikflaschen aus einem durchschnittlichen Badezimmer und Alternativen, die ganz ohne Plastik auskommen. Foto: Landfrauen Villmar

VILLMAR - "Plastikfrei leben" - zu einem Vortrag unter diesem Titel hatten sich die Villmarer Landfrauen getroffen. Landfrau Svenja Heun vom Biohof Barmbach in Niederbrechen freute sich, dass fast 20 Menschen in die Villmarer König-Konrad-Halle gekommen waren.

"Mir ist klar, dass das heute Abend kein Wohlfühlthema ist. Es ist schwer, gewohnte Dinge im Alltag umzustellen - aber es ist nötig", sagte Svenja Heun.

Der Plastikstrudel im Meer und die Plastikberge auf der Erde ließen sich nicht mehr wegreden und werden zu einem immer größeren Problem für alle. Sie selbst habe vor vielen Jahren begonnen, ihren Haushalt nach und nach umzustellen, so dass sie mittlerweile fast ganz ohne unnötiges Plastik auskomme. "Vieles ist ganz einfach", sagte Svenja Heun. "Wir können zum Beispiel schon beim Einkaufen darauf achten, unverpacktes Obst und Gemüse zu kaufen und es im Weidekorb, in wiederverwendbaren Netzen oder im Jutebeutel nach Hause bringen." Sobald eine Brotdose aus Plastik den Geist aufgebe, werde sie bei Familie Heun durch eine Dose aus Edelstahl ersetzt - auch fürs Pausenbrot der Kinder. Joghurt werde im Glas gekauft, Geschirrspülmittel als Pulver statt als einzelne in Plastik verschweißte Tabs.

In keinem Haushalt dürfen Heuns Meinung nach Einmachgläser fehlen, die sich für einfach alles nutzen ließen - sogar zum Einfrieren. Zum Spülen nutze sie eine Seife oder ein Spülmittel, das sie in Pulverform kaufe und mit Wasser zu einem Gel anmische. Auf mehreren Tischen breitete Svenja Heun anschaulich Alternativprodukte aus ihrem Haushalt aus, die ganz ohne Plastik auskommen und nachhaltig sind.

Pausenbrot in

der Edelstahldose

Vor allem im Badezimmer sei es mittlerweile wahnsinnig einfach, Plastik zu sparen, erzählte sie: "Die Drogerien haben ein total breites Sortiment an nachhaltigen Produkten; auch hier in unserer Region. Da müssen wir nicht im Internet kaufen."