Elz: Fußgänger von Lkw erfasst und tödlich verletzt

Elz - Tödlicher Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 17.50 Uhr in Elz: Ein 75-jähriger Mann aus dem Landkreis Limburg-Weilburg parkte seinen Pkw auf dem Parkplatz des Einkaufsmarktes in der Limburger Straße in Elz bei Limburg. Im Anschluss ging er in Richtung des Eingangs. Beim Überqueren der Fahrbahn vor dem Markt wurde der Mann aus Elz aus bisher ungeklärten Gründen von einem Lkw erfasst und tödlich verletzt. Das teilt das Polizeipräsidium Westhessen mit.

Der Lkw-Fahrer sei zuvor in dem Markt einkaufen gewesen und habe mit seinem Lkw den Parkplatz verlassen wollen. Zur Klärung des Sachverhaltes sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Limburg ein Gutachter hinzugezogen worden, der Lkw sichergestellt und eine Blutentnahme beim Lkw-Fahrer durchgeführt worden. Bei der Unfallaufnahme unterstützte die Feuerwehr aus Elz mit Sichtschutzzäunen, Ausleuchtung der Unfallstelle und Absperrmaßnahmen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer 06431-91400 in Verbindung zu setzen.