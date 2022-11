Gemeinsam mehr fürs Theater erreichen

Jetzt teilen:

LIMBURG-WEILBURG - Die Theatervereine kämpfen alle mit den gleichen Herausforderungen. Um sich in der Region miteinander zu vernetzen, hatte die Elzer Amateurbühne "Theater am Bach" nun zu einem Theaterstammtisch eingeladen. Dieser soll nun regelmäßig wiederholt werden.

Nicht alle Bühnen aus der Region konnten der Einladung folgen, dennoch trafen sich vier Gruppen bei der Premiere im Vereinsheim des Elzer Theaters. Neben dem Vorstand des "Theaters am Bach" kamen Vertreter der "Bühne 800" aus Staffel, von den Festspielen Bad Camberg und vom "JWB Lahngold" aus Runkel. Da alle der gleichen Leidenschaft frönen, nutzten sie zum Kennenlernen theatrale Mittel zum Aufwärmen. So kam Bewegung ins Spiel, Berührungsängste wurden direkt abgebaut und eine Portion Spaß gab es auch dabei.

Danach ging es in die Diskussion und recht schnell zeigte sich, dass es allen Vereinen ähnlich geht. So kämpfen alle nach Corona damit, ihre Jugendarbeit wieder zu intensivieren. Sind junge Menschen im Verein, dann gehen sie regelmäßig verloren, wenn es zum Studium oder in die Ausbildung geht oder wenn diese wegziehen. Durch Corona war eine konstante Jugendarbeit nicht möglich, und so fangen viele bei null an. Auch Spielorte sind nicht immer selbstverständlich.

Ein paar erste Ideen wurden in den Raum geworfen. Alle sind daran interessiert, in den regelmäßigen Austausch zu gehen. Dies können gemeinsame Workshops sein, aber auch das Verleihen von Technik oder Kostümen bis hin zu Darstellern. "Indem wir uns zusammentun, können wir das Theater in seiner Vielfalt sichtbar machen", so Heike Lachnit, Vorsitzende des "Theaters am Bach".

Nach dem Abend waren sich alle einig, zu einem zweiten Termin im Frühjahr wieder zusammenzukommen. Theateraktive Gruppen, die interessiert sind, können sich melden per E-Mail an info@theater-am-bach.de.