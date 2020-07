500 Euro Strafe für falsche Beschuldigung

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GRÄVENWIESBACH - (sma). Ein Grävenwiesbacher war mit seinem Auto geblitzt worden und hatte fälschlicherweise behauptet, ein Freund von ihm sei gefahren. Das brachte ihm nun eine Anklage im Bad Homburger Amtsgericht wegen falscher Beschuldigung ein. Das Verfahren wurde vorläufig eingestellt, der Mann muss jedoch 500 Euro bezahlen.

Im Dezember 2019 war der Angeklagte statt der erlaubten 100 Stundenkilometer mit Tempo 124 gefahren und erwischt worden. Das sollte ihm ein Bußgeld und einen Punkt in Flensburg kosten. Er gab im Fragebogen jedoch an, ein Freund aus dem Ausland sei damals bei ihm zu Besuch gewesen und das Auto gefahren. Ganz gelogen war das nicht, der besagte Freund war damals tatsächlich bei ihm gewesen –, jedoch hatte er nicht am Steuer gesessen. Er stimmte dem Vorschlag des heute 46-Jährigen jedoch zu, die Schuld auf sich zu nehmen, quasi als Dankeschön für die Gastfreundschaft. Das konnte der Angeklagte nun im Gericht auch belegen, er legte ein entsprechendes Schreiben seines Freundes vor.