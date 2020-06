Frau kracht bei Grävenwiesbach in einen Baum

Schwerer Unfall bei Grävenwiesbach. Foto: einsatzfotos.tv

Ein Kind und seine Mutter sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B456 bei Grävenwiesbach am Sonntagmittag teils lebensgefährlich verletzt worden. Die 37-Jährige war mit ihrem Kleinwagen in Richtung Grävenwiesbach unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sei ihr dabei ein Vogel entgegengekommen. Diesem versuchte sie auszuweichen und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie schleuderte umher und krachte mit der Beifahrerseite in einem Baum. Ihr dreijähriges Kind wurde dabei schwerst verletzt im Fahrzeug eingeklemmt. Einsatzkräfte der Feuerwehr Grävenwiesbach mussten es mit hydraulischem Rettungsgerät befreien. Es kam mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik. Die ebenfalls schwer verletzte Mutter wurde ebenfalls versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße war auch am Nachmittag noch voll gesperrt. Ein Gutachter war vor Ort. Notfallseelsorger betreuen die Einsatzkräfte und die Angehörigen.