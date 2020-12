VERLOSUNG

Janina Kaufmann verlost in diesem Jahr eines ihrer Unikate, ein Buch und Malkurse für einen guten Zweck. Die Hälfte des Erlöses geht an die Bärenherzstiftung. Lose können per E-Mail an atelier.jkaufmann@gmail.com bestellt werden. Außerdem appelliert die 41-Jährige, regionale Künstler und kleinen Läden beim Weihnachtsshopping zu unterstützen. (pam)