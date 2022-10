Anke Föh-Harshman soll in den Landtag

Anke Föh-Harshman (Bündnis 90/Die Grünen) soll für ihre Partei in den nächsten Landtag ziehen. Foto: Privat

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR/LIMBURG - Anke Föh-Harshman (Bündnis 90/Die Grünen) soll bei der Landtagswahl Direktkandidatin im Wahlkreis Limburg-Weilburg II werden. Das berichtete der Ortsvorsitzende Christoph Speier bei der Herbstmitgliederversammlung des Ortsverbands Hadamar/Dornburg.

Der Vorschlag sei in einer erweiterten Kreisvorstandssitzung der Partei gefasst worden. Für den Wahlkreis Limburg-Weilburg I favorisiere der Kreisvorstand den derzeitigen Grünen-Landesvorsitzenden Sebastian Schaub aus Limburg. Man hoffe, dass sich die "Ausleihe von Anke Föh-Harshman an die politischen Freunde und Freundinnen in Weilburg, Mengerskirchen, Runkel und Bad Camberg positiv auf die Arbeit in Hadamar, Dornburg und dem an Oberlahn angrenzenden Nordkreis auswirkt", heißt es in einem Schreiben des Ortsverbands.

Föh-Harshman (51), Mitglied des Kreistags, der Hadamarer Stadtverordnetenversammlung und des Ortsbeirats Steinbach, habe bereits mit ihrem Engagement für die Dorferneuerung ihre "Effizienz und Tatkraft" in der Kommunalpolitik gezeigt, betonte Kristiane Korte, Ko-Vorsitzende im Grünen-Ortsverband. Damit soll sie nun auch auf Landesebene reüssieren.

Aus Sicht der Bündnis-Grünen ist die Zwischenbilanz 18 Monate nach der Kommunalwahl "ernüchternd", fasste die Fraktionsvorsitzende Sabine Hirler bei der Mitgliederversammlung zusammen. Seit dem vergangenen Frühjahr arbeitet Bündnis 90/Die Grünen in der Stadtverordnetenversammlung und in den Ortsbeiräten mit.