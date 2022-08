100 000 Euro für Mengerskirchens "Neue Mitte"

Damit soll die Verkehrssituation entschärft werden: Manfred Gotthardt, Christian ten Elsen, Sarah Schlicht, Michael Köberle, Jens Schermuly und Thomas Scholz (v.l.) auf dem im Bau befindlichen Verkehrskreisel bei der Förderbescheidübergabe. Foto: Kreis Limburg-Weilburg

MENGERSKIRCHEN - Eine Kommune, die ihre Infrastruktur verbessern will, braucht dazu vor allem eines: Geld. Das ist in Mengerskirchen mit Blick auf den Mehrgenerationenpark und den Verkehrskreisel für die sogenannte "Neue Mitte" nicht anders. Geld dafür gab es nun vom Kreis.

Landrat Michael Köberle (CDU) hat zur Verbesserung der Infrastruktur des Marktfleckens Mengerskirchen zwei Förderbescheide an Bürgermeister Thomas Scholz (CDU) übergeben. Das teilte jetzt die Kreisverwaltung mit. Mit dabei waren auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Manfred Gotthardt, Ortsvorsteher Christian ten Elsen, Bauamtsleiter Jens Schermuly sowie Sarah Schlicht als Leiterin des Familien-, Jugend- und Seniorenbüros der Gemeindeverwaltung.

Höchstfördersatz für

dieses Jahr erreicht

Jeweils 50 000 Euro aus dem Förderprogramm "Zukunftsfonds Limburg-Weilburg - Stark und Innovativ (Säule B) des Landkreises Limburg-Weilburg" gab es für den Mehrgenerationenpark in der "Neuen Mitte" sowie für die Schaffung eines Verkehrskreisels im Bereich Post- und Brückstraße sowie "Unterm Flecken".

Somit hat laut Kreisverwaltung Mengerskirchen für dieses Jahr seinen Höchstfördersatz erreicht, da für jede Kommune im Landkreis pro Jahr für bis zu zwei Projekte insgesamt 100 000 Euro aus diesem Topf des Zukunftsfonds zur Verfügung stünden. Die förderfähigen Kosten für das Projekt Mehrgenerationenpark Mengerskirchen belaufen sich auf fast 264 000 Euro. Das "ist ein wichtiger Baustein für die Schaffung einer neuen Mitte im Ortszentrum von Mengerskirchen", erläuterte Bürgermeister Scholz.

Es handele sich sozusagen um das Sahnehäubchen für die "Neue Mitte" nach Sanierung und Modernisierung des Pfarrheimes, des Baus der neuen Kindertagesstätte und des Seniorenzentrums. Im Mehrgenerationenpark soll, wie Thomas Scholz ankündigte, eine Begegnungsstätte mitten im Ort für die Bürger aller Generationen geschaffen werden. Hier fänden die Mengerskirchener und auswärtigen Besucher künftig in ihrer Freizeit Erholung - aber auch Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten vor. In der Parkanlage werde es Sitzmöglichkeiten geben, aber eben auch Spielgeräte für die Kinder und Bewegungsgeräte für die älteren Mitbürger.

Die förderfähigen Kosten für den Bau des Verkehrskreisels betragen fast 236 000 Euro. Um die Verkehrssituation zu entschärfen, plant der Marktflecken Mengerskirchen einen Kreisverkehr zwischen der Post- und Brückstraße sowie der Straße "Unterm Flecken", die zu den Supermärkten führt.

Ort der Begegnung

für alle Generationen

Wie Bürgermeister Scholz berichtete, ist der Kreisel aktuell gerade im Bau. Derzeit würden die Pflasterarbeiten laufen. In 14 Tagen sollten die Arbeiten beendet sein, da sich hier die Hauptzufahrt zur Grundschule befinde und die Sperrung nach den Sommerferien folglich wieder aufgehoben werden solle, wie der Bürgermeister ankündigte. Das Förderprogramm "Zukunftsfonds Limburg-Weilburg - Stark und innovativ" dient dazu, die Infrastruktur in den Städten und Gemeinden des Landkreises Limburg-Weilburg zu verbessern. Ein Ziel, das man erreicht habe, wie nicht nur das Beispiel Mengerskirchen zeige, so Landrat Michael Köberle.