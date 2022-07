1250 Meter für 1250 Jahre

Vor den Bundesjugendspielen wärmen sich die Grundschulkinder auf. An sie richtet sich eines der Bewegungsangebote, die die LSG "Goldener Grund" für das Dorfjubiläum von Niederselters auf die Beine stellt. Foto: LSG Goldener Grund

SELTERS-NIEDERSELTERS - Im Rahmen der Sportwoche anlässlich des 1250-jährigen Ortsjubiläums in Niederselters hat der Leichtathletikverein, die LSG "Goldener Grund" einen ganzen Tag lang viele Menschen bewegt.

Los ging es mit mehr als 220 Kindern aus der Schule, die eingeladen waren, ihre Bundesjugendspiele auf dem Sportplatz in Niederselters zu bestreiten.

Nach einem kurzen Aufwärmprogramm mit fetziger Musik ging es über 50 Meter Sprint, Weitsprung, Ballwurf und über 800 Meter an den Start. Die Klassenlehrer fungierten als Riegenführer. 20 Kampfrichter und Helfer der LSG sorgten an den Wettkampfstätten für einen reibungslosen Ablauf. Sie hatten sich größtenteils extra einen Tag Urlaub genommen, um für die jungen Sportler ehrenamtlich im Einsatz zu sein. Die Verantwortlichen der LSG erhielten von den Lehrkräften und auch von zuschauenden Eltern viel Lob dafür, dass der Verein die Bundesjugendspiele ermöglicht hatte. Ansonsten wären sie in diesem Jahr erneut ausgefallen, so der Verein.

Spaß hatten auch die Vorschulkinder der Kitas Niederselters und Haintchen. Den 25 Jungen und Mädchen wurde ein kurzweiliges Programm mit Elementen der Kinderleichtathletik angeboten. Als Aufwärmprogramm gab es eine Bewegungsgeschichte und nach dem Einstudieren der Übungen absolvierten die Kleinen einen kleinen Dreikampf: Eine Hindernis-Pendelstaffel führte mit Minihürden als temporeiches und aufregendes Gemeinschaftserlebnis über eine Strecke von 30 Metern, dazu kamen Werfen mit dem Heuler und ein Drei-Minuten-Strohhalmlauf, bei dem es nach jeder absolvierten kleinen Runde auf dem Rasen einen Brausestrohhalm gab.

Vom Tempolauf bis zum

Rundgang mit Kinderwagen

In der Mittagspause veranstalteten die LSG-Helfer für sich selbst ein kleines Helferfest, bevor ab 16 Uhr die ganze Bevölkerung drei Stunden lang eingeladen war, passend zur Jahreszahl des Jubiläums einen 1250-Meter-Lauf zu absolvieren. Alle Fortbewegungsmöglichkeiten waren für die gut drei Runden auf der Laufbahn erlaubt. Gehen, Spazieren, Walken, Rennen.

So gab es schnelle Läufer auf der Strecke zu beobachten, wie Michael Schoppe (4.10 Minuten), Jan Wozniak (4.17 Minuten), Benjamin Zabel (4:38 min) und die zehnjährige Emma Keinbrecht (5.42 Minuten) als schnellste weibliche Teilnehmerin. Es gab aber auch Eltern und Großeltern, die ihre Kinder oder Enkel im Kinderwagen schoben. Es gab schnelle Geher mit und ohne Walkingstöcke, Menschen, die einen gemütlichen Spaziergang auf die Laufbahn verlegt hatten, und Kinder mit dem Laufrad.

Insgesamt begaben sich 181 Menschen auf die Jubiläumsstrecke. Der älteste war 88, der jüngste ein Jahr alt. Am spektakulärsten wurde es beim letzten Lauf: Die Feuerwehr von Niederselters hatte einen Teil ihrer Übung auf den Sportplatz verlegt. Rund 30 Feuerwehrleute nahmen teil, davon 13 in voller Schutzausrüstung und zwei mit dem Chemieschutzanzug. Bei den hohen Temperaturen war das herausfordernd für die Feuerwehrleute.

Feuerwehr geht in voller Ausrüstung auf die Bahn

Initiator Martin Rumpf erhielt viel Lob für seine Idee, anlässlich des Jubiläums einen 1250-Meter-Lauf für jedermann mit den vielfältigen Fortbewegungsmöglichkeiten anzubieten, um viele zu bewegen. Er sagte: "Die LSG hat die Herausforderung, einen ganzen Tag lang viele Menschen im Rahmen der Sportwoche in Bewegung zu bringen, erstklassig umgesetzt."