15-Jähriger schlägt auf 15-Jährigen ein

HADAMAR - Laut Polizeiangaben ist es am Donnerstag, 17. März, gegen 12 Uhr in der Freiherr-vom-Stein-Straße in der Bushaltestelle der Fürst-Johann-Ludwig-Schule zu einer Körperverletzung gekommen. Die beiden Kontrahenten: ein 15-Jähriger aus Elz und ein 15-Jähriger aus Hadamar. Im Verlauf der Auseinandersetzung habe der Beschuldigte aus Hadamar dem anderen 15-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und auf ihn eingetreten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg, Telefon 0 64 31-9 14 00, in Verbindung zu setzen.