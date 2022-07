150 Arfurter genießen das erste Weinfest

Der Verein "Linnebachtiroler" bietet den Besuchern in Arfurt ein Sortiment verschiedener Weine aus dem Bischöflichen Weingut zur Auswahl an. Foto: Ortsbeirat Arfurt

RUNKEL-ARFURT - Wein, Geselligkeit und Gesang, dazu bestes Sommerwetter: Eine schöne Mischung für das erste Arfurter Weinfest, zu dem die "Linnebachtiroler" auf den zentralen Lambertusplatz eingeladen hatten. Der Verein bot den rund 150 Besuchern dabei ein Sortiment verschiedener Weine aus dem Bischöflichen Weingut zur Auswahl. Für das leibliche Wohl war mit einer kleinen Bratstation gesorgt.

Im Schatten ihrer Heimatkirche "St. Lambertus" nahmen die Besucher diese Angebote rege an. Live gesungene deutsche Schlager der musikalischen Herren sorgten für beste Unterhaltung. Krauti, so der Spitzname von Thorsten Krautwurst, Vorsitzender der "Linnebachtiroler", war an diesem Tag gleich doppelt gefragt. Am selben Morgen betreute er bereits die Technik für die Benefiz-Radtour "Menschen für Kinder".

Ortsvorsteher Marten Cornel Fuchs dankte stellvertretend für den gesamten Ort den "Linnebachtirolern" für die Möglichkeit, das Arfurter Gemeinschaftsgefühl wieder erfahrbar zu machen. Er bat um eine Wiederholung der Veranstaltung. Dieser Wunsch wurde durch den lautstarken Jubel der Besucher untermauert. "Wenn das so ist", so Krauti, "dann werden wir das machen!"