1500 Masken für Flüchtlinge in Limburg

Markus "Max" Stillger (r.) und Thorsten Wörsdörfer (l.) übergeben die gespendeten Masken im Limburger Stadthaus an Bürgermeister Marius Hahn. Foto: Stadt Limburg

LIMBURG - 1500 FFP 2-Masken stellt die Max-Stillger-Stiftung der Stadt Limburg zur Verfügung. Markus "Max" Stillger hatte sich Unterstützung von Thorsten Wörsdörfer, Trainer der Ersten Fußball-Mannschaft des TuS Dietkirchen, geholt, um die in Pakete verpackten Masken im Stadthaus an den Limburger Bürgermeister Marius Hahn (parteiungebunden) zu übergeben.

Hahn, so schreibt die Stadt in einer Mitteilung, zeigte sich erfreut über die Unterstützung. Zwar sei in vielen Bereichen die Maskenpflicht gefallen, doch an der Schutzfunktion gebe es nach Einschätzung Hahns keinen Zweifel. Das sieht Markus "Max" Stillger ähnlich: "Die Maskenpflicht ist zwar in vielen Fällen aufgehoben, aber Masken schützen präventiv und bieten gerade für nicht vollständig Geimpfte Schutz vor einem schweren Verlauf bei einer Infektion."

Nach seiner Erfahrung bestehe bei den meisten Kriegsflüchtlingen kein vollständiger Impfschutz. "Da wollen wir mit der Stiftung unseren Beitrag leisten", verdeutlichte Stillger bei der Übergabe.

Deshalb sollen die Masken vor allem dort ausgegeben und eingesetzt werden, wo relativ viele Menschen auf engem Raum zusammen leben, die in den vergangenen Tagen und Wochen zahlreiche Kontakte hatten und mit großer Wahrscheinlichkeit über einen schwach ausgeprägten Impfschutz gegenüber dem Coronavirus und seinen verschiedenen Mutationen verfügen.

Auf Aufnahme weiterer Menschen vorbereiten

Die ersten Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine habe die Stadt in einer Gemeinschaftsunterkunft aufgenommen, auf privater Basis seien Flüchtlinge aus der Ukraine in der Stadt bereits früher untergebracht worden. Das Haus, das nun als Gemeinschaftsunterkunft diene, befinde sich im Besitz des Bürgerhospitalfonds und sei von Mitarbeitern der Stadt her- und eingerichtet worden.

Die Stadt bereite sich auf die Aufnahme weiterer Geflüchteter vor, die über das Regierungspräsidium und den Landkreis auf die Kommunen verteilt würden.