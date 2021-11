17 Corona-Patienten liegen im Krankenhaus

Wegen der großen Nachfrage hat der Landkreis Limburg-Weilburg seine Impfstelle optimiert. Symbolfoto: stock.adobe

LIMBURG-WEILBURG - Die Kreisverwaltung teilt mit, dass im Landkreis Limburg-Weilburg mit Stand Montag, 15. November, 0 Uhr, 379 Menschen aktiv mit dem Coronavirus infiziert sind. Die Hospitalisierungs-Inzidenz in Hessen beträgt 3,81. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis beträgt 143,9.

Insgesamt gab es bislang 11 333 bestätigte Fälle im Kreisgebiet. Neue Infektionen sind am Sonntag nicht gemeldet worden. 10 661 Personen sind inzwischen genesen, 21 mehr als am Vortag. 634 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 293 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben.

In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 14 mit dem Coronavirus infizierte Personen im Normalpflegebett und drei Personen im Intensivbett. Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang insgesamt 124 657 Menschen die Erstimpfung erhalten (72,4 Prozent), 120 806 sind vollständig geimpft (70,1 Prozent).

Der Landkreis Limburg-Weilburg hat seine Impfstelle, Auf der Heide 3 in Dietkirchen, optimiert. Das hat Landrat Michael Köberle (CDU) im Katastrophenschutz-Verwaltungsstab des Landkreises erläutert: Man reagiere so auf die positive Resonanz der Bürger, die sich dort gegen das Coronavirus impfen lassen möchten. Man habe sich nach der Forderung des Landes, die Impfzentren zum 30. September zu schließen, dazu entschieden, den Bürgern weiter ein kleines Angebot für Impfungen zu unterbreiten. Gerechnet, so Köberle, habe man mit 100 Impfungen pro Öffnungstag, inzwischen kämen aber bis zu 350 Menschen täglich. Parallel biete der Landkreisregelmäßige mobile Sonderimpfaktionen an, die sehr rege nachgefragt würden. Hinzu kämen zahlreiche Zweitimpfungen und auch die gerade für die ältere Bevölkerung so wichtigen Auffrischungsimpfungen. Wichtig sei hier, dass entsprechend den Empfehlungen bis auf begründete Ausnahmen der Abstand zur zweiten Impfung von sechs Monaten möglichst eingehalten werde.

Personen nach einmaliger Impfung mit Johnson & Johnson erhalten im Landkreis ab sofort eine Auffrischung mit einem mRNA-Impfstoff bereits vier Wochen nach Erstimpfung, da ansonsten kein ausreichender Impfschutz gegen die vorherrschende Delta-Variante besteht.

Termine müssen wieder vereinbart werden

Mit der Erweiterung des stationären Impfangebots im Impfzentrum beziehungsweise durch mobile Impfteams soll täglich rund doppelt so vielen Menschen wie bislang eine Impfung ermöglicht werden. Auch Termine sind nun wieder schneller zu haben. Eine vorherige Terminvereinbarung ist nun wieder eine Voraussetzung für eine Impfung im neuen Impfzentrum.

Terminvereinbarungen sind möglich über die Homepage des Landkreises Limburg-Weilburg unter www.landkreis-limburg-weilburg.de oder online unter www.terminland.eu/iz-limburg-weilburg/

In Ausnahmefällen besteht für Bürger ohne Internetzugang, die Möglichkeit einer Terminvereinbarung unter Telefon 0 64 31-9 21 70 80.