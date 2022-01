1,7 Promille: Frau fährt mit BMW gegen Mauer

Jetzt teilen:

HADAMAR - Am Mittwochabend ist eine Frau nach Polizeiangaben deutlich betrunken gegen eine Mauer gefahren.

Die Polizei wurde in die Mühlenstraße gerufen, da dort ein weißer BMW gegen eine Mauer gefahren war. Beim Eintreffen am Unfallort wurde den Beamten die Unfallursache schnell klar: Die 24-jährige Fahrerin stand offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest brachte ein Ergebnis von über 1,7 Promille hervor. Die 24-Jährige wurde festgenommen und musste bei der Polizei eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte die 24-Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.