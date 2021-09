177 Wahllokale öffnen in Limburg-Weilburg ihre Türen

Wählen auf Abstand: So wie hier bei der Kommunalwahl im März in Albshausen, gelten bei der Bundestagswahl in den Wahllokalen wieder Hygieneregeln. Die Städte und Gemeinden im Kreis Limburg-Weilburg bereiten sich darauf vor. Insgesamt 177 Wahllokale öffnen am 26. September im Kreisgebiet. Symbolfoto: Nadine Weigel/dpa