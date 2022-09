20-Jähriger verursacht betrunken Unfall auf L 3022

Jetzt teilen:

HADAMAR-STEINBACH/WALDBRUNN-ELLAR - Die Polizei teilt mit, dass ein 20-jähriger Mann am Sonntagmorgen einen Unfall auf der L 3022 zwischen Steinbach und Ellar verurscht hat. Die Unfallzeit war am 4. September gegen 5.45 Uhr. Der 20-Jährige aus Waldbrunn habe die L 3022 aus Steinbach kommend in Richtung Ellar befahren. Er sei nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und durch den Graben gefahren, dann gegen einen Baum gestoßen. Die Besatzung eines Rettungswagens habe Alkoholgeruch bei dem Fahrer festgestellt, sodass die Polizei informiert wurde. Nach der Blutentnahme haben die Beamten den Führerschein des Fahrers sichergestellt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.