2000 Euro Schaden nach Unfall

LIMBURG - Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 19.16 Uhr in der Diezer Straße/Ecke Schiede in Limburg gekommen, teilt die Polizei mit. Demnach haben ein 25-jähriger und ein 29-jähriger Autofahrer die beiden Abbiegespuren von der Diezer Straße kommend auf die Straße Schiede befahren, um in Fahrtrichtung Weilburg zu fahren. Laut Polizei habe der 25-Jährige beim Linksabbiegen den Mindestabstand zum 29-Jährigen nicht eingehalten. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.