21-Jähriger bekommt Flasche an Kopf

LIMBURG - In der Limburger Bahnhofstraße ist es am Sonntafrüh gegen 3 Uhr zu einer Schlägerei gekommen. Das teilt die Polizei mit. Demnach sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Diese ging dann in eine körperliche Auseinandersetzung über, bei der laut Polizei ein 21-Jähriger ein Bierglas gegen den Kopf geworfen bekommen habe. Bei Eintreffen der Beamten hatten sich die meisten Beteiligten entfernt. Lediglich der Geschädigte der gefährlichen Körperverletzung erstattete Anzeige. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.