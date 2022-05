22-Jähriger fährt betrunken und wird in Weilburg erwischt

Die Polizei hat einen betrunkenen 22-jährigen Autofahrer in Weilburg erwischt. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Betrunken am Steuer: Eine Polizeistreife hat am Sonntag gegen 3.45 Uhr im Kubacher Weg in Weilburg einen Seat kontrolliert. Dabei haben die Beamten bei dem 22-jährigen Fahrer aus Grävenwiesbach Alkoholkonsum festgestellt. Ein Alco-Test verlief positiv und wurde durch eine ärztliche Blutentnahme bestätigt. Den Führerschein ist der 22-Jährige nun los. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.