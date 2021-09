23-Jähriger sticht bei Kirmes auf Opfer ein: Not-OP

Der 23-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Symbolbild: Chalabala/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HADAMAR-NIEDERZEUZHEIM - Laut Polizei spielte sich der Vorfall am Samstag gegen 22.20 Uhr wie folgt ab: Ein 23-Jähriger aus Hadamar geriet auf der Kirmes in Niederzeuzheim mit mehreren Personen in Streit. Der Organisator der Kirmes forderte ihn darauf zum Verlassen des Geländes auf.

Dabei geriet er, diesmal mit einem 30-jährigen aus Hadamar, erneut in Streit. In dessen Verlauf stach der wütende junge Mann mit einem Taschenmesser in den Bauch und die Brust des Kontrahenten. Dieser wurde dabei so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus notbehandelt werden musste.

Damit nicht genug: Einem 58-jährigen Mitveranstalter der Kirmes, der dem späteren Opfer helfen wollte, biss der 23-Jährige nach Polizeiangaben in den linken Unterarm. Auch dieser Mann bedurfte ärztlicher Hilfe.

Lesen Sie auch: Wo sind die Kriminalitätsschwerpunkte im Altkreis Wetzlar? [plus]

Der Beschuldigte, der erheblich unter Alkoholeinwirkung stand, wurde zur Polizeistation Limburg gebracht. Hier wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Nach der erfolgten Ausnüchterung wurde er, nach vorheriger Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft, entlassen. Er muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.