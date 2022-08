30 Jahre"Alte Musik im Weilburger Schloss"

Die Kantorei der Schlosskirche lädt zu ihrem großen Adventskonzert am 4. Dezember ein - mit dem prachtvollen Magnificat in D-Dur von Johann Sebastian Bach samt weihnachtlichen Einlagesätzen und Weihnachtskantaten. Foto: Reinhard Langschied

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WEILBURG - Seit 30 Jahren gibt es die Konzertreihe "Alte Musik im Weilburger Schloss". Mit einem barocken Festkonzert am Samstag, 10. September, durch das Kölner Ensemble "Harmonie Universelle" wird die Jubiläumsreihe eröffnet.

Magdalene Harer brilliert im jubilierenden Wettstreit mit dem Barocktrompetenspieler Hannes Rux-Brachtendorf mit ihrem Gesang. Reich besetzte Instrumentalmusiken wechseln sich ab mit festlichen Kantaten von Johann Sebastian Bach und Christoph

Graupner.

Naturbetrachtungen in der Musik sind zu erleben am Sonntag, 23. Oktober. Musik und Natur - eine Quelle für die Erfindungskraft der Komponisten: Ob es das Erstrahlen des Sonnenlichtes ist, der Sturm, oder das Klirren der Kälte im Winter, die sengende Hitze im Sommer oder das Strömen der Wasserfluten, ob es sich um das Quaken der Frösche handelt oder den Gesang der Nachtigall, den Gesang der Drossel oder den Aufgang der Sonne - die Musik mit ihren Klangfarben bildet Laute und Naturereignisse ab.

Die Klänge und Töne

der Natur in der Musik

Zu diesem Thema erklingen Werke von Vivaldi, Händel und anderen barocken Komponisten, welche die Klänge und Töne der Natur in vielfältiger Weise in Musik umgesetzt haben.

Ausführende sind das "Ensemble Capella Weilburgensis vocalis" mit den Solisten Doris Hagel, Anne Bierwirth, Bernard Weese und die "Capella Weilburgensis instrumentalis" in barocker Besetzung mit Streichern und Bläsern.

Graf Albrecht von Kalnein gibt eine Einführung in die geistige Situation zur Zeit der Aufklärung.

Eine klangliche Besonderheit können Besucher mit Klaus Mertens und der Winterreise von Schubert am Sonntag, 13. November, erleben. Durch die Begleitung mit einem Streichtrio in einem Arrangement von Shane Woodborne erklingen die Lieder noch nuancenreicher in ihrer ganzen Trostlosigkeit und Verlassenheit des vereinsamten Wanderers.

Die Kantorei der Schlosskirche lädt zu ihrem großen Adventskonzert am Sonntag, 4. Dezember, ein - mit dem prachtvollen Magnificat in D-Dur von J. S. Bach samt weihnachtlichen Einlagesätzen und Weihnachtskantaten von "Jauchzet, frohlocket" bis zur Epiphaniaskantate "Sie werden von Saba alle kommen". Puer natus in Bethlehem: Verinnerlichter wird die Freude am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, zum Ausdruck gebracht mit dem Ensemble "Liuto Concertato", Doris Hagel (Sopran), Frederik Schauhoff (Bass) und einer Subbassflöte.

Die Sopranistin Julia Kleiter spannt den musikalischen Reigen mit Liedern von Johannes Brahms, über Richard Strauss und Erich Wolfgang Korngold bis hin zu Arnold Schönberg mit Andreas Frese am Flügel - beide vorzügliche Interpreten ihres Faches. Das Konzert findet am 22. Januar 2023 statt.

Abschluss bildet

die Johannes-Passion

Entführt ins Serail werden die Gäste mit zauberhaften Harfenklängen von Tom Daum am 19. Februar 2023 - ein Blick durch einen kulturellen Türspalt in die verschlossene Welt des Harems mit seinen orientalischen Klängen.

Den Abschluss bildet die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach am 18. und 19. März 2023. Die dramatische und sublime Vertonung des Berichtes vom Leiden und Sterben Jesu Christi nach dem Evangelisten Johannes führt den Hörer zu Andacht und Erbauung.

Vorverkauf und Bestellungen: "Alte Musik im Weilburger Schloss", Im Kohlgarten 15, 35781 Weilburg, Telefon: 0 64 71-45 41.