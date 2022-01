30-Jähriger wird bei Unfall verletzt

Jetzt teilen:

LIMBURG-STAFFEL - In der Elzer Straße in Staffel ist es am Samstag, 8. Januar, gegen 4.39 Uhr zu einem Unfall gekommen. Dabei wurde ein Mensch verletzt, teilt die Polizei mit.

Demnach sei ein 30-jähriger, alkoholisierter Fußgänger auf dem Bürgersteig der Elzer Straße in Staffel in Richtung Elz gelaufen. Der 69-jährige Fahrer eines Mitsubishi sei in dieselbe Richtung gefahren. Laut Polizei sei der Fußgänger auf dem schneeglatten Gehweg ausgerutscht, geriet auf die Fahrbahn und wurde dort durch das Auto erfasst. Der Passant wurde leicht verletzt. Am Auto entstand kein Sachschaden.