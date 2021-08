31 000 Euro für 29 Vereine und Gruppen

Geld für den guten Zweck: Max Stillger (Mitte) überreicht die Spendengelder. Foto: Max Stillger-Stiftung

LIMBURG - Die vor vier Jahren gegründete Max Stillger-Stiftung entwickelt sich. Das für gute Zwecke in der Region angelegte Kapital hat sich auf 600 000 Euro erhöht und erwirtschaftet jährlich 25 000 Euro. Gründer und Vorstand Max Stillger will die Summe "relativ schnell in Richtung eine Million" steigern. "Dann werden wir auch größere Projekte umsetzen", kündigte der Unternehmer bei der Spendenübergabe an 29 Empfänger im Vereinsheim der "Blauen Funker" am Stephanshügel an.

Spender geichen Verlust aus fehlenden Aktionen aus

28 Vereine, Gruppen, Projekte und Institutionen erhielten einen symbolischen Scheck über 1000 Euro, das Palliativ Netzwerk Limburg-Weilburg bekam 3000 Euro. Nach der virtuellen Übergabe im Vorjahr freute Stillger sich "riesig", das Geld persönlich verteilen zu können. "Dieser Kontakt hat gefehlt; es tut richtig gut, wieder unter Menschen zu sein", sagte der 58-Jährige. Er schaue nun zuversichtlich nach vorne.

Dies gelte auch für die Stiftung: "Wir haben die Krise bislang gut überstanden." Coronabedingt hätten Aktionen abgesagt und die damit verbundenen Einnahmen gestrichen werden müssen, doch diesen Ausfall hätten Spender kompensiert. Bei den Unterstützern hob er den FCA Niederbrechen hervor, der bei einem Spendenlauf 8500 Euro für Altenheime und das St. Vincenz Krankenhaus sammelte.

DIE SPENDENEMPFÄNGER Das Palliativ Netzwerk Limburg-Weilburg erhält 3000 Euro von der Max Stillger-Stiftung. Über je 1000 Euro freuen sich aus Niederbrechen die Freiwillige Feuerwehr, Fußballclub "Allemannia", Turnverein, Jugendzentrum PeeZ , TC "Blau-Weiss", Kirmesburschen, Schwangerenberatungsstelle "Donum Vitae" Limburg, Dehrner Krebsnothilfe, Caritasverband für den Bezirk Limburg, Weilburger Tafel, DLRG-Ortsgruppe Elz, Verein "Mittendrin für alle" (Mengerskirchen), Limburger Hockeyclub, Limburger Carnevalsverein "LCV Blaue Funker", Ehemaligenvereine der Tilemann- und der Marienschule in Limburg, MGV "Frohsinn" Elz, MGV "Teutonia" Villmar, Frauenchor "Mimos" (Staffel), Bürgerfonds Hadamar, RSV Dauborn, Kita "Storchennest" Werschau, Leichtathletikfreunde Villmar, TuS Niedershausen, TC Frickhofen, TuS Staffel, LC Mengerskirchen und der Verschönerungsverein Lindenholzhausen.

Am Ziel der Stiftung werde sich nichts ändern, versprach der Initiator: "Helfen, wo es nötig und fördern, wo es sinnvoll ist. Und dies bei Bedarf schnell und unbürokratisch."

Als "Vorbild, wie schnell man etwas bewegen kann", nannte Stillger das Handeln des Limburger Party- und Schlagersängers Matthias Distel (alias "Ikke Hüftgold"), der sich nach dem von ihm ausgelösten Eklat um eine TV-Serie für Kinder engagiere und die "Summerfield Kids Foundation" gegründet habe. Diese sei vorerst als zweite Tochtergesellschaft an die Max Stillger-Stiftung angedockt - neben den Weilburger Schlosskonzerten.

Beifall ernteten die Vertreter der 29 Spendenempfänger, die Max Stillger und Simon Schneider in Gruppen auf die Bühne baten.